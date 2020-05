Calciomercato Milan – Gazidis prova il colpaccio Chiesa: i dettagli | VIDEO

Ivan Gazidis ci prova: chiesto Federico Chiesa alla Fiorentina in cambio di Paquetà. Ma non è l’unico giocatore che piace in casa Fiorentina.

Secondo quanto scrive il giornalista Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, il Milan avrebbe chiesto informazioni su Federico Chiesa.

Sappiamo da tempo che la Fiorentina è sulle tracce di Lucas Paquetà: ci ha provato a gennaio e ci riproverà in estate. I viola hanno offerto Pol Lirola come contropartita, ma il Milan sembra interessato ad altri profili.

Infatti avrebbe fatto un sondaggio per il talento Chiesa, ma è fuori portata: costa 70 milioni e chiede uno stipendio di 5 milioni. Inaccessibile.

Ecco quanto scrive Schira: “La Fiorentina fa sul serio per Lucas Paquetà ed è pronta a inserire come contropartita Pol Lirola. Il Milan ha chiesto informazioni per Chiesa (i parametri economici sono fuori target: stipendio da €5M e valutazione cartellino 70M) e #Milenkovic“.