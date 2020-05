Milan, su Todibo un’altra italiana: possibile scambio

Il futuro di Jean-Clair Todibo potrebbe essere in Serie A, dove è la Juventus ad essere interessata. Può proporre uno scambio di giocatori al Barcellona.

Jean-Clair Todibo era il primo obiettivo del Milan per la difesa nel mercato di gennaio, ma l’affare non si è concretizzato. Il giocatore ha preferito andare allo Schalke 04.

Il club tedesco lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona. Servono 25 milioni di euro per l’acquisto definitivo e non è detto che l’opzione venga esercitata. In caso di rientro in Spagna, il difensore francese dovrebbe partire nuovamente.

Sono risputate voci su un possibile nuovo interessamento del Milan, ma anche della Roma. Però è emersa pure un’altra possibilità importante per il futuro di Todibo: la Juventus. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, non va scartato un possibile scambio che possa portare l’ex Tolosa a Torino e Mattia De Sciglio a Barcellona.

Nella prossima estate potrebbe esserci un interessante asse di mercato Juventus-Barça. La società catalana è molto interessata a Miralem Pjanic e può mettere sul piatto una contropartita tecnica. Il nome forte di questi giorni è Arthur. Più operazioni possono concretizzarsi tra i due club.

