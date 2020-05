Ibrahimovic commenta “The Last Dance”. Messaggio al Milan?

Il messaggio di Zlatan Ibrahimovic sui social potrebbe rivelare un richiamo al Milan del futuro. Ecco di cosa si tratta.

Neanche il tempo di rientrare a Milano che Zlatan Ibrahimovic fa subito parlare di sé. L’attaccante svedese ha pubblicato un messaggio social che potrebbe avere riferimenti intriganti.

Ibra in teoria ha dedicato l’ultimo post su Instagram alla visione di The Last Dance, la serie televisiva dedicata alla carriera di Michael Jordan, considerato il più grande campione del basket mondiale.

“Ora sapete cosa vuol dire giocare con un vincente – ha scritto Ibrahimovic – Se non vi piace, non giocate affatto“.

Un messaggio criptico e che in molti hanno cominciato ad associare al suo futuro con la maglia del Milan. Un futuro sempre più in discussione, secondo diversi media nazionali.

Può darsi che Ibra si sia riferito a coloro che intendono fare a meno di lui, perché considerato una prima donna o un personaggio dal carattere piuttosto forte e predominante.

Lo svedese è un vincente, segue l’epopea di Jordan come un modello di vita e di professionalità e non intende essere messo in disparte come elemento scomodo. I destinatari del messaggio avranno recepito?

