Milan, non solo Ibra: volti nuovi a Milanello

Il Milan ritrova i proprio calciatori: a Milanello, nel pomeriggio, si sono allenati anche Bennacer, Calabria e Conti, oltre a Zlatan Ibrahimovic.

Milanello sta pian piano riabbracciando tutti i suoi calciatori. Oggi – come raccontato – è stata la volta di Zlatan Ibrahimovic, che si è allenato in totale isolamento, essendo obbligato a 14 giorni di quarantena.

Lo svedese non è però l’unica novità di giornata: hanno varcato, per la prima volta, i cancelli del centro sportivo rossonero anche Ismael Bennacer, Davide Calabria e, come riporta ‘Sky Sport’, Andrea Conti.

Il gruppo (i giocatori continuano ad allenarsi individualmente) è dunque quasi al completo: all’appello mancano solamente Franck Kessie, ancora bloccato in Costa d’Avorio, e Rade Krunic.

LEGGI ANCHE: PAQUETA SI TIENE STRETTO IL MILAN