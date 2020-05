Tuttosport – Rangnick al Milan, nodo Paul Mitchell

Rangnick pone alcune condizioni inevitabili per firmare con il Milan. Fra queste c’è anche un componente del suo staff.

Ralf Rangnick incassa l’attacco di Paolo Maldini ma resta in pole per la panchina del Milan. Ci sono pochi dubbi: Elliott Management lo vuole, con Ivan Gazidis in prima linea. E questo porterà all’inevitabile addio di Paolo Maldini.

Tuttosport di oggi ha parlato delle condizioni poste dal tedesco per il suo arrivo al Milan.

L’idea è chiara: vuole il controllo dell’area tecnica, in campo e dietro la scrivania. Per riuscirci, vuole un direttore sportivo con cui c’è unità d’intenti e visioni comuni. Quel direttore sportivo è Paul Mitchell, che rappresenta uno dei nodi dell’accordo fra Rangnick e il Milan.

Mitchell è legato alla Red Bull e strapparglielo non sarà facile. Ma il tedesco lo avrebbe inserito fra quelle condizioni inevitabili per la firma, oltre al budget per il mercato.

