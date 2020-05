Calciomercato Milan – Rivoluzione a centrocampo: Szoboszlai e Tonali

Il Milan prepara la rivoluzione a centrocampo. Via Biglia e Bonaventura, ecco i due profili scelti da Moncada per sostituirli.

Geoffrey Moncada acquista sempre più potere al Milan. E, a detta del Corriere dello Sport, è lui il riferimento dei procuratori per le trattative coi rossoneri. Un altro segnale che la posizione di Paolo Maldini è sempre più in bilico.

Moncada ha la stima di Gazidis e anche di Rangnick.

Sta già scandagliando il mercato in vista dell’estate e prepara la rivoluzione a centrocampo. Con gli addii di Biglia e Bonaventura, servono almeno due innesti, giovani e di qualità. Profili già individuati: Dominik Szoboszlai del Salisburgo e Sandro Tonali del Brescia.

Calciomercato Milan, Paquetà finanzia Szoboszlai

L’interesse per Szoboszlai è molto forte. Il costo del cartellino è di 25 milioni, una cifra che il club ritiene troppo alta. Moncada e gli intermediari stanno quindi parlando con il Salisburgo per provare ad abbassarla. Il colpo potrebbe finanziarlo Lucas Paquetà.

Sul giocatore c’è anche la Lazio, così come altri club europei. Un profilo molto interessante, dotato di qualità e di fisicità. Ma soprattutto è giovane e ha grandi prospettive, proprio come vogliono Elliott e Gazidis.

Più complicata invece la pista Tonali. Come scrive il Corriere dello Sport, l’Inter in questo momento è avanti. Le richieste del Brescia sono troppo alte, ma Antonio Conte sta spingendo per l’acquisto.

LEGGI ANCHE >> IBRAHIMOVIC PIU’ LONTANO DAL MILAN