Gazzetta – Ibrahimovic, messaggio al Milan: divorzio più probabile

Ieri il messaggio in codice di Ibrahimovic sui social. Tutto fa pensare che a fine stagione lascerà il Milan.

Tutto fa pensare che Zlatan Ibrahimovic lascerà il Milan a fine stagione. La Gazzetta dello Sport di oggi ha analizzato nei dettagli la situazione legata allo svedese, che ieri ha scritto un messaggio su Twitter che sa di frecciatina.

“Se non ti piace giocare con un vincente, allora non giocare“. Il riferimento esplicito è a Micheal Jordan, protagonista di “The Last Dance”, il documentario che ha fatto il botto su Netflix in queste settimane. Ma c’è anche un altro riferimento, quello velato, che però lascia poco spazio all’immaginazione.

L’addio di Boban, quello probabile di Maldini e Pioli fa pensare che per Zlatan non c’è futuro al Milan. Incontrerà presto Ivan Gazidis per discuterne, e non sappiamo se c’è volontà da parte del club di fargli rinnovare il contratto.

Nice to see The Last Dance.

Now you see how it is to play with a Winner.

Either you like it or not.

If not then dont play the game. pic.twitter.com/w2gDvuM4gY

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 12, 2020