Calciomercato Milan – Spunta Nahuel Bustos per l’attacco

C’è anche Nahuel Bustos tra gli attaccanti che il Milan valuta in vista della prossima finestra del calciomercato. Gli osservatori rossoneri in Sud America hanno visionato pure lui, prima dello stop dei campionati.

È stato il portale spagnolo Estadio Deportivo a rivelare che il club rossonero è in corsa per il centravanti classe 1998 in forza al Talleres. La concorrenza è numerosa. Sulle tracce del talento argentino ci sono squadre come Roma, Napoli, Siviglia, Valencia, Boca Juniors, River Plate e Flamengo.

Bustos nell’ultima stagione ha sorpreso con i 9 gol in 20 presenze realizzati nel massimo campionato d’Argentina. Il suo contratto scade a giugno ed è presente una clausola da 18 milioni di euro. Il Talleres spera di incassare il più possibile dalla cessione del proprio gioiello, compagno di squadra dell’ex rossonero José Mauri.

Il giovane centravanti ha alle spalle anche un’esperienza in Messico, dove ha indossato la maglia del Pachuca. L’esperienza messicana è durata solamente sei mesi (gennaio-giugno 2019) con 8 presenze collezionate e un solo gol all’attivo. Il ritorno al Talleres gli ha permesso di emergere e di farsi notare da club importanti.

Bustos è un attaccante veloce, dotato di un tiro potente, veloce, intelligente nei movimenti e con un buon fiuto del gol. Ha ancora notevoli margini di miglioramento e sogna di giocare nella nazionale argentina.

