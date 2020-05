Calciomercato Milan – Mertens, futuro a Milano: c’è l’indizio

Futuro a Milano per Dries Mertens: c’è un grosso indizio che lo conferma. In scadenza di contratto col Napoli, l’attaccante belga è pronto a ripartire in Italia nel capoluogo lombardo.

Dries Mertens guarda dritto verso Milano, ma non al Diavolo. Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, più che la sponda rossonera, sembra esserci l’Inter nel destino dell’attaccante belga in scadenza di contratto con il Napoli.

E a tal punto che, secondo il quotidiano, il 33enne di Lovanio starebbe già cercando casa nel capoluogo lombardo. Sembra infatti che l’attaccante abbia chiesto consigli all’amico e connazionale Romelu Lukaku, con un agente immobiliare che sarebbe già alla ricerca del giusto appartamento.

Mertens cerca casa a Milano: c’è l’Inter

Si parla in particolare della zona City Life dove vive proprio il centravanti belga. La stessa località dove presto si potrebbe presto liberare l’appartamento di Lautaro Martinez. Tra l’Inter e Mertens – evidenzia Ts – sembrerebbe esserci solo il Chelsea come ultimissimo ostacolo, ma tutto lascia pensare a una fumata bianca a stretto giro.

L’addio col club partenopeo, nel frattempo, è considerato ormai scontato. Dopo un riavvicinamento apparente a inizio marzo, la situazione è tornata ad arenarsi e sembra che ora le possibilità azzurre siano ridotte davvero alle minime percentuali.

Così l’Inter, in virtù di un’offerta biennale da 5 milioni più bonus alla firma, è assolutamente in pole position. Una proposta che non solo avrebbe scalzato lo stesso Aurelio De Laurentiis, ma che avrebbe compromesso anche un’altra ricca tentazione giunta dalla Cina.

Per il club nerazzurro, dall’altra parte, l’ex Psv è ora il primissimo obiettivo per il reparto avanzato. Oltre alla possibilità di avere un uomo di assoluta esperienza a costo zero, c’è anche da far fronte proprio all’eventuale uscita di Martinez. E rimpiazzarlo con un jolly da 90 gol in Serie A, in attesa di trovargli un vero sostituto, non sarebbe affatto male.

Per il Milan, purtroppo, nulla da fare. Il ridimensionamento rossonero ha portato Mertens a non mostrarsi particolarmente interessato. Il classe 87 vuole infatti chiudere la carriera da protagonista, in top club dove può rilanciarsi economicamente ma soprattutto lottare per un titolo importante.

