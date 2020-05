Calciomercato Milan – Possibile scambio di portieri col PSG

Il PSG non perde di vista Gianluigi Donnarumma, ma in questo momento sembra essere Pepe Reina l’obiettivo. Al Milan può essere proposto un altro portiere.

Nella prossima sessione di calciomercato potrebbe esserci qualche intreccio tra Milan e Paris Saint-Germain. Oggi il quotidiano L’Equipe spiega che è possibile uno scambio di portieri.

Il PSG non confermerà Sergio Rico ed è alla ricerca di un vice di Keylor Navas. L’idea è quella di prendere un estremo difensore esperto e Leonardo pensa a Pepe Reina. Lo spagnolo ha ancora un anno di contratto con il Milan ed è in prestito fino a fine stagione all’Aston Villa.

Il club rossonero non dovrebbe farsi problemi a lasciar partire Reina, che percepisce un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti annui. In caso di permanenza di Gianluigi Donnarumma, non servirebbe avere un 12° così costoso come l’ex Napoli. La variabile è proprio la partenza o meno di Gigio.

Se Donnarumma venisse ceduto, proprio Reina potrebbe essere una soluzione per il Milan. Altrimenti, L’Equipe suggerisce la possibilità che i rossoneri si rivolgano al PSG per chiedere Alphonse Areola. Il portiere 27enne è in prestito al Real Madrid, che però non dovrebbe confermarlo. La società parigina lo potrebbe girare con la medesima formula al Diavolo per ottenere Reina.

