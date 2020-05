Milan, anche Kouassi nel mirino: piace a Rangnick

Tanguy Kouassi nella lista dei giovani talenti che Ralf Rangnick potrebbe portare al Milan. La sua situazione contrattuale con il PSG lo rende molto appetibile sul mercato.

Uno dei primi colpi di Ralf Rangnick al Milan può essere Tanguy Kouassi. Il difensore classe 2002 ha un contratto in scadenza a giugno 2020 con il PSG e può partire a parametro zero.

Il club parigino punta a fargli firmare il suo primo accordo da professionista, ma altre squadre sono in agguato. Rangnick voleva già portarlo al Lipsia e potrebbe ingaggiarlo per il Milan. Kouassi ha già debuttato in prima squadra e ha collezionato 13 presenze in questa stagione.

Cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, ha impressionato per personalità e intelligenza tattica. Gioca al centro della difesa, ma in caso di necessità può anche essere avanzato a centrocampo. Un giocatore duttile e con molti margini di miglioramento. Sarebbe un buonissimo colpo a parametro zero per il Milan.

