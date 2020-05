Dalla Francia: Milan in pole per Kalulu, ha parlato con Maldini

Milan in vantaggio su Bayern Monaco e Siviglia nella corsa a Pierre Kalulu, giovane talento francese che si libererà a parametro zero dal Lione in estate.

In Francia danno il Milan in pole position per Pierre Kalulu, terzino destro classe 2000 in forza al Lione. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2020 e dunque può arrivare a parametro zero.

È il quotidiano L’Equipe a dare la notizia del forte interessamento del club rossonero per il giovane calciatore. Il capo-scout Geoffrey Moncada e i suoi collaboratori conoscono bene il ragazzo e c’è l’idea di portarlo a Milano a fine stagione.

Il Lione vorrebbe fargli firmare un contratto da professionista, ma l’offerta presentata è inferiore rispetto a quella proposta dal Milan. Inoltre, sembra che Paolo Maldini abbia convinto l’entourage di Kalulu a scegliere la destinazione rossonera. Anche se il futuro del direttore tecnico è in bilico, comunque nelle settimane scorse ha portato avanti dei contatti.

Anche Siviglia e Bayern Monaco sono sulle tracce del talento francese, che vuole un progetto che gli permetta di giocare e crescere. Starà a lui scegliere la sua prossima squadra, ma oggi in Francia danno il Milan in pole position. Vedremo se Kalulu vestirà la maglia rossonera oppure si trasferirà altrove.

