Milan, il 18 maggio in gruppo: Milanello pronto alla fase 2

Il 18 maggio scatta la fase 2 per il calcio italiano. Dopo gli allenamenti individuali, sarà la volta di quelli di gruppo.

Anche il Milan si sta preparando per lunedì – come racconta ‘Sky Sport’ – attraverso sanificazioni continue delle aree comuni, come ristoranti e bar, ma anche delle singole camere che ospiteranno i calciatori.

Il club, inoltre, si sta attrezzando, co una struttura non lontana da Milanello, così da avere il numero di camere necessarie per poter ospitare tutto il personale, che starà vicino alla squadra.

Ad oggi le camere presenti a Milanello sono 37, 24 dei quali verranno occupate dai calciatori.

