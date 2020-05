L’Equipe – Milan e Inter interessate a Kurzawa

Layvin Kurzawa lascerà il PSG a parametro zero, avendo un contratto in scadenza a giugno 2020. Piace al Milan e soprattutto all’Inter. Era stato anche nel mirino della Juventus.

Il Milan intende blindare Theo Hernandez, respingendo ogni possibile assalto dall’estero. Non è stata ancora impostata una trattativa, ma è possibile che avvenga un rinnovo del contratto con adeguamento dell’ingaggio.

Il club maggiormente interessato è il PSG, che in estate lascerà partire Layvin Kurzawa a parametro zero. Proprio l’ex Monaco viene indicato dal quotidiano L’Equipe come un giocatore che piace molto in Serie A, in particolare a Inter e Milan.

Probabilmente sono i nerazzurri ad avere più chance di assicurarselo, dato che possono dargli maggiori garanzie in termini economici e anche di status in squadra. In rossonero c’è già Theo Hernandez come titolare indiscusso della fascia sinistra e non avrebbe senso prendere un vice dall’ingaggio più alto.

Come sostituto dell’ex Real Madrid, il Milan dovrebbe puntare su un profilo non troppo costoso. A gennaio era stato preso Antonee Robinson, però un problema al cuore ha fatto ritornare il giocatore al Wigan. Sarebbe stato interessante vedere il giovane americano in rossonero, ma le visite mediche hanno fatto emergere un guaio che ha impedito la finalizzazione dell’operazione.

