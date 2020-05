Milan, oggi sia Maldini che Massara a Milanello

Paolo Maldini presente anche oggi presso il centro sportivo Milanello, dove i giocatori del Milan continuano ad allenarsi individualmente.

Sky Sport riporta che con lui c’è anche Frederic Massara, direttore sportivo rossonero. Entrambi hanno voluto essere vicini alla squadra in questo inizio di ripresa delle sedute.

I due dirigenti potrebbero anche essere agli ultimi mesi al Milan, dato che con l’arrivo eventuale di Ralf Rangnick lascerebbero il club. Ma anche senza l’approdo del tedesco in Italia, non è detto che Maldini e Massara decidano di restare. I rapporti con Ivan Gazidis non sono idilliaci.

