Milanello, tutto pronto per lunedì. Aspettando re Ibrahimovic 

Milan, tutto pronto in vista di lunedì 18 per la ripresa effettiva degli allenamenti collettivi. Mancano solo tre rossoneri: Frank Kessie, Rade Krunic e Zlatan Ibrahimovic.

Milan, tutto pronto per lunedì. In attesa delle ultimissime indicazioni sul protocollo da rispettare, il centro sportivo rossonero è già in fermento per ripartire quasi normalmente dopo un primo assaggio avvenuto la scorsa settimana.

Ieri mattina, per esempio, la squadra ha effettuato una sessione di allenamento sotto un’intensa pioggia. Il gruppo è stato diviso in due gruppi, uno ha lavorato alle 09.30 e un altro alle 11.30 sotto gli occhi vigili del Dt Paolo Maldini e del Ds Frederic Massara.

Tutti i giocatori sono rientrati in città e si stanno allenando, eccetto Franck Kessie e Rade Krunic. Il primo, come noto, è ancora bloccato in Costa d’Avorio dove il blocco aereo dura ormai da un po’ sempre a causa dell’emergenza sanitaria; il centrocampista bosniaco deve invece completare i test sierologici per poi aggiungersi ai compagni a breve.

Nel frattempo – evidenzia il CorSport oggi in edicola – si aspetta sempre sua maestà Zlatan Ibrahimovic. Tornato in Italia lunedì scorso, lo svedese ha deciso di restare in quarantena a Milanello e non presso una propria abitazione.

Tuttavia, come ovvio che sia, potrà allenarsi col resto della squadra soltanto dal prossimo 25 maggio in poi, così per ora si sta limitando a correre ed allenarsi con forza quando il resto della squadra non è nel quartier generale.

LEGGI ANCHE: CLAMOROSA TENTAZIONE ITALIANA PER IBRAHIMOVIC