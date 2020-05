Sportmediaset – Panchina Milan, Shevchenko è un’opzione

Tutto vero: Shevchenko potrebbe essere chiamato per allenare il Milan nella prossima stagione. Il ct ucraino è in lizza.

Non solo Ralf Rangnick. Il Milan ha in testa per il momento il tedesco come primissima opzione per il futuro della panchina, ma non sembra essere l’unica.

Secondo Sportmediaset appare reale e concreta la possibilità che nel novero dei papabili tecnici del Milan che verrà possa entrare anche un ex indimenticato campione rossonero.

Si tratta di Andriy Shevchenko, storico attaccante ucraino che da poco ha iniziato la carriera da allenatore, guidando la sua Nazionale insieme ad un altro vecchio amore rossonero, Mauro Tassotti.

Sheva nei giorni scorsi ha ammesso nell’intervista concessa a Carlo Pellegatti di essere pronto per la panchina di una big, oltre che di voler un giorno allenare il Milan.

Un desiderio che potrebbe avverarsi in breve tempo. Il Milan è sempre stato attratto da allenatori che in passato hanno indossato la maglia rossonera da calciatori. E Shevchenko, giovane e promettente tecnico, potrebbe essere il prossimo.

I precedenti parlano di ex calciatori del Milan che hanno ottenuto gioie e dolori in panchina. Capello e Ancelotti hanno vinto di tutto dopo aver giocato in passato con i rossoneri. Mentre Seedorf e Pippo Inzaghi non sono riusciti a confermarsi in quest’altro ruolo, deludendo le aspettative.

