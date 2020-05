Ibrahimovic in diretta Instagram a Milanello – Nuovo messaggio enigmatico

Il messaggio di Zlatan Ibrahimovic, tornato ormai ad allenarsi senza problemi a Milanello dopo il periodo passato in patria.

Difficile come sempre interpretare i messaggi di Zlatan Ibrahimovic, un campione che anche a 38 anni compiuti fa parlare di sé e discutere.

Oggi il numero 21 del Milan ha lanciato una diretta sul suo profilo Instagram del lavoro giornaliero nel centro sportivo di Milanello, dove ha ripreso ad allenarsi dopo il periodo in Svezia.

Una diretta semplice conclusa con delle brevi parole: “La mia passione, il mio lavoro. Ricordatevi questo”. Un altro messaggio enigmatico che fa il paio con quello di qualche giorno fa riguardo alla visione di “The Last Dance“.

Diretta Instagram a sopresa di #Ibrahimovic: panoramica del campo di #Milanello soffermandosi poi, per qualche secondo, sullo stemma del #Milan dei suoi pantaloni. Torna infine sul prato verde. In chiusura poche semplici parole: «My passion, my world. Remember this!». pic.twitter.com/xqXlP5nvPG — Tomaso Palli (@tomaso_palli) May 14, 2020

Chissà se Ibrahimovic, ribadendo la sua passione per il calcio e per i campi da gioco, abbia fatto intendere di voler restare al Milan ancora a lungo, allontanando le voci sul suo futuro altrove.

O più probabilmente il calciatore svedese ha messo in chiaro come non sia pronto per appendere gli scarpini al chiodo, essendo ancora troppo legato ed innamorato di questo sport e della voglia di competere e vincere.

LEGGI ANCHE -> RANGNICK, LE CONDIZIONI PER IL SI AL MILAN