Dall’Inghilterra – Retroscena Draxler: offerta del Milan a gennaio

L’indiscrezione della stampa britannica riguarda anche il Milan: Julian Draxler potrebbe tornare di moda per la squadra rossonera.

Secondo la stampa britannica, nonostante le recessioni economiche dovute al Coronavirus, si potrebbe scatenare un valzer di talenti sul prossimo mercato estivo.

Ad esempio Mesut Ozil, fantasista dell’Arsenal, dovrebbe cambiare aria: il tedesco sembra diretto al PSG, come possibile rinforzo sulla trequarti dei parigini.

Con Ozil in arrivo sarebbe invece dato in partenza Julian Draxler, altro talento di origine tedesca, pronto a fare le valigie per sposare un nuovo progetto e giocare con maggiore continuità.

Il tabloid Daily Express svela come a gennaio Draxler abbia detto di no al Milan: i rossoneri avevano chiesto al PSG il prestito dell’esterno offensivo, il quale però ha accantonato l’idea di spostarsi a metà stagione in Serie A.

Ma in estate Draxler potrebbe tornare ad essere un vero crack di mercato, anche nelle idee del Milan. Se fossero confermate le voci di una partenza a fine stagione, il classe ’93 potrebbe prendere in considerazione varie offerte.

E chissà che il probabile approdo del suo connazionale Ralf Rangnick sulla panchina rossonera possa fare da traino all’arrivo di Draxler, giocatore che ben si sposerebbe col progetto tecnico e di prospettiva del manager ex Lipsia.

