Torreira, l’agente ammette: “Gli piacerebbe tornare in Italia”

Pablo Bentancur, agente di Lucas Torreira, confessa che il centrocampista ex Sampdoria potrebbe lasciare l’Arsenal nella prossima finestra del calciomercato.

Lucas Torreira è stato più volte accostato al Milan nella scorsa sessione estiva del calciomercato. Con l’arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina rossonera, il centrocampista uruguayano era ritenuto il rinforzo ideale.

Ma la trattativa non è decollata e il club rossonero ha puntato su Ismael Bennacer. Invece, Torreira è rimasto all’Arsenal e ha messo assieme 33 presenze, 2 gol e un assist in questa stagione.

Pablo Bentancur, agente del giocatore, a Tuttomercatoweb.com non ha escluso una partenza da Londra: “Lucas aveva avuto un po’ di malumore per alcune divergenze tecniche, poi si è ripreso. Ed è arrivato l’infortunio, fortunatamente meno grave del previsto. Oggi è completamente recuperato, credo che sarà un uomo mercato. Dovrò parlare con l’Arsenal. Al giocatore piacerebbe molto tornare in Italia, ma bisogna riconoscere che l’Arsenal lo ha trattato benissimo e si è comportato alla grande”.

Bentancur dovrà incontrare l’Arsenal per capire se il club punterà sull’ex Sampdoria in futuro. Al centrocampista uruguayano non mancheranno alternative se dovesse essere ritenuto cedibile. In Serie A più società possono farsi avanti. Difficilmente il Milan, che sembra avere in testa altri profili ora.

LEGGI ANCHE – CALCIOMERCATO MILAN, PRONTA L’OFFERTA PER FLORENTINO LUIS: I DETTAGLI