Borussia Dortmund-Schalke 04, dove vederla in streaming e diretta tv

Tutte le informazioni utili su come e dove vedere Borussia Dortmund-Schalke 04 in diretta tv e streaming, in programma oggi alle 15:30. La Bundesliga torna in campo dopo due mesi di stop causa Coronavirus.

In attesa di novità dal Governo per la ripresa della Serie A, in Germania riparte la Bundesliga. Si comincia oggi ed è subito big match: Borussia Dortmund–Schalke 04, il derby della Ruhr.

La partita è in programma oggi pomeriggio alle 15:30 e c’è grande attesa. Quello tedesco è l’unico campionato in corso, mentre per la Premier League bisognerà attende il prossimo 1 giungo. La Serie A, invece, potrebbe ricominciare il 13 giugno. Ma restiamo su Borussia–Schalke: leggi di seguito per scoprire dove vedere la partita in streaming e diretta tv.

Dove vedere Borussia-Schalke

Sky Sport detiene i diritti della Bundesliga in Italia. Borussia-Schalke, valida per la 26a giornata, sarà quindi visibile soltanto sull’emittente satellitare, su Sky Sport Football.

Su Sky Sport Uno, invece, andrà in onda la Diretta Gol con le azioni più importanti di tutte le partite delle 15:30 di oggi in Germania.

Per quanto riguarda lo streaming, sarà possibile vedere la partita su SkyGO, l’applicazione scaricabile sugli store iOS e Android gratuitamente; da lì si potrà accedere al proprio pacchetto di abbonamento. In alternativa c’è NOW TV, la web tv di Sky.

Il collegamento con lo studio partirà esattamente un’ora prima, alle 14:30. Conduce Federica Lodi, ospiti Marianella, Gentile e Omini. Ci saranno i vari approfondimenti con Sky Tech e realtà aumentata. Si riparte, finalmente!

