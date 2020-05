Milan, occasione Kouassi – Il PSG ha deciso

Insistono i rossoneri sulle tracce del difensore Tanguy Kouassi, stopper francese del PSG. Pare che il suo club non lo consideri intoccabile.

Oggi la stampa francese ha fatto il punto della situazione riguardo al prossimo calciomercato, tra entrate ed uscite, del Paris Saint-Germain.

In attesa dell’arrivo del patron Nasser Al-Khelaifi, che sbarcherà a Parigi dopo il termine del periodo del Ramadan, si cominciano a delineare le prossime strategie.

Il d.g. Leonardo punterà su una difesa nuova di zecca: in arrivo sicuramente un terzino destro e un difensore centrale, entrambi di spessore internazionale.

A farne le conseguenze potrebbe essere uno dei maggiori giovani talenti del PSG: il classe 2002 Tanguy Kouassi, stopper che da tempo è nel mirino del Milan.

Pare che i transalpini non siano disposti a trattare il rinnovo contrattuale con Kouassi, vista la scadenza prossima (30 giugno 2020) e le richieste esose del suo entourage.

Strada spianata per il Milan, che ha avuto report decisamente favorevoli su Kouassi, considerato un predestinato ed un difensore che, a soli 18 anni, ha già messo in mostra alcune sue qualità atletiche.

Il colpo a parametro zero sembra dunque dietro l’angolo. Kouassi è un acquisto perfetto per il progetto del Milan di Gazidis e (forse) Rangnick: una squadra giovane e di prospettiva, rinforzata da calciatori non superiori ai 22-23 anni di età.

