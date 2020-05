Nagelsmann, principi tattici: pressing, velocità e geometrie | VIDEO

I principi tattici di Julian Nagelsmann, l’allenatore del Lipsia accostato al Milan in queste ultime ore. Il video pubblicato dalla Bundesliga ai tempi dell’Hoffenheim.

Julian Nagelsmann è l’allenatore del futuro, e in Germania sono pronti a scommetterci. Ma anche per il presente non è niente male. Rangnick lo ha indicato come suo successore al Lipsia, ora lo vorrebbe portare al Milan.

Ha solo 32 anni ma allena da sempre, fin da quando ha dovuto smettere di giocare per problemi fisici. Thomas Tuchel, oggi allenatore del Paris Saint-Germain, è il suo mentore e modello. E i principi tattici si assomigliano molto.

Come gioca Nagelsmann

Come possiamo vedere dal video pubblicato su YouTube dalla Bundesliga, questi principi tattici risalgono alla sua avventura all’Hoffenheim, il trampolino di lancio che gli ha permesso di fare il grande salto lo scorso anno.

Calcio veloce e verticale in fase di attacco, ragionato e ordinato in fase difensiva. Il suo Hoffenheim era davvero uno spettacolo. E infatti tutto l’ambiente calcio oggi lo riconosce come uno degli allenatori più brillanti del momento e con un potenziale spaventoso.

Infatti ciò che possiamo vedere nel video risale a due anni fa: nel frattempo ha continuato ad aggiornarsi e ad introdurre nuovi elementi. Oggi il Lipsia gioca un calcio di grande livello anche grazie a questo lavoro di Nagelsmann che ha saputo adattare i suoi principi alla squadra e, al tempo stesso, rifinirli. E vista la giovane età non può fare altro che migliorare ancora.

