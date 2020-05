Serie A, il calendario rivisitato: Napoli-Milan l’8 luglio, chiusura ad agosto

Serie A, ecco come sarebbe il nuovo calendario rivisitato qualora fosse confermata la ripresa per il weekend del 13 e 14 giugno. Il Diavolo partirebbe con la sfida al Lecce e chiuderebbe il 2 agosto ospitando il Cagliari.

Serie A come la Bundesliga. Lo scenario è ancora lontano, ma il grande sogno è questo. E il piano teorico, a oggi, è quello di una ripartenza per il weekend del 13 e 14 giugno dove si partirebbe con la 27a giornata.

Il Corriere dello Sport, in attesa di sviluppi significativi in tal senso, propone già l’eventuale calendario rivisitato. Qualora fosse confermata la ripresa, il campionato del Diavolo ripartirebbe con Lecce-Milan in vista del big match con la Roma che seguirebbe giusto una settimana dopo.

Tra il 14 e il 21 giugno, infatti, verrebbero recuperate le quattro partite sospese relative alla 25a giornata. Osservando il nuovo programma, la squadra di Stefano Pioli giocherebbe in Coppa Italia il 1 luglio contro la Juventus e la riaffronterebbe quattro giorni dopo per la 31a giornata della Serie A.

L’8 luglio, poi, ci sarebbe il match col Napoli di Gennaro Gattuso finora cruciale per la corsa all’Europa League. Il 26 luglio toccherebbe all’incrocio con l’Atalanta a San Siro dopo il roboante 5-0 dell’andata. Il campionato milanista si concluderebbe con la trasferta di Genova in casa della Sampdoria e l’incontro in Lombardia col Cagliari il 2 agosto.

Milan, ecco l’eventuale nuovo calendario

27a giornata (13-14 giugno),

Lecce-Milan

28a giornata (21 giugno)

Milan-Roma

29a giornata (24 giugno)

Spal-Milan

30a giornata (28 giugno)

Lazio-Milan

Coppa Italia (1 luglio)

Juventus-Milan

31a giornata (5 luglio)

Milan-Juventus

32a giornata (8 luglio)

Napoli-Milan

33a giornata (12 luglio)

Milan-Parma

34 giornata (15 luglio)

Milan-Bologna

35a giornata (19 luglio)

Sassuolo-Milan

Finale Coppa Italia (22 luglio)

36a giornata (26 luglio)

Milan-Atalanta

37a giornata (29 luglio)

Sampdoria-Milan

38a giornata (2 agosto)

Milan-Cagliari

