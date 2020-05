Calciomercato Milan – Mertens, colpo di scena: Inter beffata

Colpo di scena per quanto riguarda il futuro di Dries Mertens, che sembrava indirizzato a firmare con l’Inter per la prossima stagione.

Sembrava tutto pronto per l’accordo tra l’Inter e Dries Mertens. Da giorni si parla dell’ok da parte dell’attaccante belga alla proposta contrattuale dei nerazzurri.

Invece il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà avrebbe svelato uno stop clamoroso alla trattativa. Infatti pare che Mertens si sia riavvicinato in maniera concreta al Napoli.

La società azzurra, che sembrava ormai destinata a perdere Mertens a costo zero, avrebbe convinto il calciatore classe ’87 ed il suo entourage a valutare il rinnovo di contratto.

#Mertens apre al #Napoli: ora il rinnovo è molto vicino — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 18, 2020

Addirittura secondo Pedullà ora l’accordo tra il Napoli e Mertens sarebbe molto vicino. L’ex PSV ha da sempre ammesso di considerare la permanenza in Campania come sua scelta primaria.

Niente da fare per l’Inter di Antonio Conte, che avrebbe fatto carte false per affiancare Mertens al connazionale Lukaku nella prossima stagione. Così come il Milan, apparso però sempre in ritardo nella corsa al belga.

Il Napoli è al lavoro per prolungare un matrimonio che farebbe felici tanti tifosi azzurri.

