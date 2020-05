Calciomercato Milan – Mertens, nuove conferme: c’è l’accordo

Nuove conferme sul futuro di Mertens: l’attaccante rimarrà al Napoli. C’è l’accordo per il rinnovo, come rivelato da Di Marzio.

Dries Mertens resterà al Napoli, stando a quanto scrive Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter. Rimanere in azzurro era la sua priorità, ed è stato accontentato. Aurelio De Laurentiis ha pareggiato l’offerta economica dell’Inter.

Mertens rinnoverà con il club partenopeo fino al 2022 a 4,5 milioni più 3 milioni di bonus alla firma. Beffa per Antonio Conte che sembrava vicino ad acquistarlo.

Infatti nei giorni scorsi si parlava di affare verso la conclusione, con tanto di ricerca della nuova casa a Milano già avviata. E invece no, Mertens non si muove dal Napoli e, a sorpresa, rinnova.

Si era parlato anche di Milan nelle scorse settimane, lo avevano scritto in Spagna. Indiscrezione che si è rivelata falsa. Mertens non ha mai preso in considerazione i rossoneri perché voleva rimanere ad alti livelli.

