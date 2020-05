Sportmediaset – Ibrahimovic vorrebbe rimanere al Milan

Zlatan Ibrahimovic vuole convincere Ivan Gazidis a rinnovargli il contratto per restare al Milan. Il campione svedese spera di continuare in maglia rossonera.

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic deve ancora essere deciso. In Svezia danno per molto probabile un suo trasferimento all’Hammarby, club del quale è co-proprietario.

Concludere la carriera in patria potrebbe essere una soluzione valutata dal giocatore, che però non scarta l’idea di continuare a giocare in una squadra importante. Secondo Sportmediaset, Ibrahimovic vorrebbe convincere Ivan Gazidis e Ralf Rangnick della sua importanza all’interno del Milan.

Zlatan si è allenato in Svezia durante il lockdown in Italia e si è presentato a Milanello in buona condizione fisica. Punta a fare un finale di stagione di alto livello per spingere i vertici del Milan a rinnovargli il contratto. La sua conferma è difficile, ma il centravanti scandinavo farà di tutto per dimostrare ancora che può essere una risorsa importante.

