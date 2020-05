Jovic, minaccia inglese per il Milan: le ultime

Il futuro di Luka Jovic potrebbe essere in Premier League, dove un club potrebbe prendere il serbo dal Real Madrid. Il Milan dovrà stare attento, non sarà facile assicurarsi l’ex Eintracht Francoforte.

Luka Jovic è uno dei nomi forti per rinforzare l’attacco del Milan, ma l’operazione non si presenta facile. Sia per ragioni economiche sia per la concorrenza.

Inoltre, il Real Madrid può inserirlo come contropartita tecnica in altre operazioni di calciomercato. Ed è proprio questo lo scenario descritto da Don Balon. I blancos vogliono provare l’assalto a Harry Kane e intendono offrire al Tottenham il cartellino di Jovic.

Il centravanti serbo è un giocatore gradito agli Spurs, che comunque sperano di riuscire a trattenere Kane. Nel caso in cui il bomber inglese decidesse di lasciare Londra, allora il Tottenham potrebbe accettare di prendere Jovic nell’operazione.

Il Real Madrid ha investito ben 60 milioni di euro l’estate scorsa per acquistare il 22enne nato a Loznica. Il Milan potrebbe permettersi di prelevarlo al massimo con la formula del prestito. Ai blancos può convenire maggiormente inserire l’ex Eintracht Francoforte in qualche altro affare, come quello riguardante Kane.

LEGGI ANCHE -> PSG SU BENNACER: LA POSIZIONE DEL MILAN