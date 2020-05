Milan, programma allenamenti invariato. Tamponi in settimana

Le ultime sul programma di lavoro ed allenamento del Milan, che non dovrebbe variare molto rispetto alla scorsa settimana.

Le ultime news in arrivo da Milanello parlano di un programma invariato in casa rossonera per quanto riguarda gli allenamenti.

Secondo Gianlucadimarzio.com, il Milan agli ordini di Stefano Pioli ha incominciato questa nuova settimana di lavoro con il consueto regolamento: sedute individuali con squadra divisa in due gruppi sul campo.

Scattano anche i test del tampone per il Covid-19. Domani e giovedì i calciatori rossoneri si sottoporranno a questo controllo mirato che, come da protocollo, andrà fatto sistematicamente per evitare contagi e nuovi casi positivi.

Oggi alle 16 invece lo staff tecnico effettuerà al completo lo screening per l’idoneità sportiva. Si tratta dei test generali ai quali la squadra di Pioli si è già sottoposta nella scorsa settimana presso la clinica ‘La Madonnina’.

