Calciomercato Milan – Rangnick punta Bogarde: le ultime

Uno dei maggiori talenti d’Olanda è finito nel mirino del Milan. Ma la concorrenza è ampia e molto prestigiosa.

16 anni e un talento incredibile. Mezza Europa è già sulle tracce di un calciatore olandese che fa parlare di sé. Si tratta del classe 2004 Lamare Bogarde.

Un mediano dalle qualità fisiche e tecniche davvero eccelse, nonostante sia ancora minorenne. Bogarde gioca nel Feyenoord in patria, ma probabilmente non ancora per molto. Tanti i club sulle sue tracce.

Secondo Calciomercato.it anche il Milan si sarebbe lanciato nella corsa a Bogarde, visto che Ralf Rangnick lo avrebbe inserito nella lista dei desideri per la squadra rossonera del futuro.

Un colpo di prospettiva ma molto complesso. Bogarde sembrava già molto vicino al Tottenham, poi è aumentata la concorrenza: per l’appunto Milan, Juventus, diversi club di Premier League e persino Barcellona e Borussia Dortmund.

Tutti pazzi per Bogarde, che tra l’altro è parente stretto di un ex calciatore rossonero. Suo zio Winston, attuale allenatore delle giovanili dell’Ajax, ha militato nel Milan durante la stagione 1997-98.

Non andò alla grande (solo 3 presenze in Serie A), ma i rossoneri sperano che ingaggiando suo nipote la storia sia migliore e più proficua.

