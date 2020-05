Sky – Milan, tamponi fatti. Oggi doppia seduta

Le ultime news da casa Milan riguardo gli allenamenti e soprattutto i test effettuati dalla squadra di Stefano Pioli anti Coronavirus.

Novità interessanti quelle odierne in casa Milan. La squadra di Stefano Pioli ha effettuato, come previsto i tamponi di controllo per il Covid-19.

Una misura precauzionale a cui, come riferito da Sky Sport, è stata sottoposta l’intera rosa milanista. Così da chiarire se vi siano nuovi casi di positività ed eventualmente allontanare il rischio contagi.

Nella giornata di giovedì i test verranno ripetuti, come da prassi. Intanto quest’oggi doppia seduta d’allenamento a Milanello agli ordini di mister Pioli, sempre sotto forma di sessioni individuali.

Due gruppi in campo al mattino, il primo alle 9.30 e il secondo alle 11.30. Nel pomeriggio torneranno a lavorare separatamente, tra le 14.30 e le 15.30.

