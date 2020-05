L’UEFA allunga il calendario – Si gioca in pieno agosto?

La ripartenza dei campionati aiutata dalla UEFA, che parla di calendari non forzati e di una deadline che potrebbe cambiare.

Una possibile apertura alla ripresa del campionato di Serie A arriva direttamente dalla UEFA, il massimo organo calcistico europeo.

Il quotidiano Le Parisien ha pubblicato una nota che arriva direttamente dal presidente Aleksander Ceferin, il quale ha spostato la deadline precedente per la chiusura della stagione 2019-2020.

Inizialmente si era parlato di 3 agosto come data ultima per concludere i vari campionati nazionali in Europa. Ma non si tratterebbe di una scelta dogmatica ed obbligatoria, bensì solo di “raccomandazioni provvisorie e non ufficiali”.

Un’apertura importante per giocare anche in pieno agosto. Buona notizia per chi spera di ricominciare con il campionato di Serie A in modo regolare. In questo caso ci sarebbe tutto il tempo e nessuna scadenza evidente per portare a termine la stagione fino alla 38.a giornata.

