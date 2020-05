Calciomercato Milan – Tonali, il Brescia spara alto sul prezzo

Massimo Cellino ambisce a ricevere una somma altissima dalla cessione di Sandro Tonali, accostato anche al Milan ma più vicino a Inter, Juventus e PSG.

Chi vuole Sandro Tonali dovrà essere disposto a fare un investimento da 50 milioni di euro. Questa è la cifra che, secondo quanto riportato oggi da Sportmediaset, vuole il Brescia.

Un prezzo che potrebbe calare solamente nel caso in cui la squadra lombarda dovesse retrocedere in Serie B. Il patron Massimo Cellino punta a massimizzare il ricavo dalla cessione del 20enne centrocampista. Già respinte offerte da 35 milioni più bonus.

PSG, Juventus e Inter sono le principali candidate ad assicurarsi Tonali. In particolare il club nerazzurro sembra essersi mosso con maggiore decisione. Potrebbe proporre al Brescia una o due contropartite tecniche per abbassare l’esborso di denaro.

L’Inter ha in casa Sebastiano Esposito, attaccante di talento che farebbe molta gola a Cellino in caso di permanenza in Serie A. La società nerazzurra, però, esclude di volersi privare definitivamente del giocatore e al massimo lo concederebbe in prestito.

Tonali piace moltissimo ad Antonio Conte, che spera di averlo a sua disposizione nella prossima stagione. L’operazione non sarà facile, ma il Brescia ha promesso al ragazzo di farlo partire e non potrà trattenerlo. Il Milan appare fuori dai giochi, il prezzo del calciatore è troppo alto.

