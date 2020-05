Il Milan blinda Theo Hernandez: nessuna super offerta verrà considerata

Theo Hernandez resterà in rossonero. In vista dell’ennesima rivoluzione interna, è questa la grande certezza in casa Milan. Il club, infatti, ha deciso che non rinuncerà all’esterno francese per nessuna super proposta.

Theo Hernandez non si tocca. Tra i tanti dubbi in casa Milan, è questa una delle poche certezze rossonere. Come infatti evidenzia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, tra mille bufere dirigenziali, dubbi sulla panchina e una nuova rivoluzione imminente, l’esterno sarà in ogni caso un punto di partenza in vista della prossima stagione.

Del resto parliamo della grande sorpresa milanista questa stagione. Uno dei pochi capaci di prendere per mano la squadra e infiammare San Siro. E così il Milan se lo tiene stretto. Secondo quanto filtra, infatti, l’ex Real Madrid è considerata una delle poche colonne su cui il club intende poggiare il progetto futuro.

Il Milan blinda Theo Hernandez

Saranno tante le proposte da respingere quest’estate. La prima potrebbe essere quella del Paris Saint-Germain, con Leonardo che continua a osservare con attenzione il mondo rossonero. Non c’è ancora un’offerta concreta, anche perché si attende di capire gli sviluppi post Covid-19, ma potrebbe esserci presto.

Ma non ci sarà super offerta che tenga per il classe 97. Pagato 20 milioni di euro, ne vale almeno il doppio ma alla società rossonera non interessa fare plusvalenza. Non qui. Hernandez è un giocatore trasversale e universale, adatto per qualsiasi squadra ma perfetto soprattutto per un calcio aggressivo e sfrontato come quello che proporrebbe Ralf Rangnick in rossonero. Dunque una cosa è certa: il Milan ripartirà dal suo terzino-goleador.

