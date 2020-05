Sky – Milan, giocatori negativi ai tamponi: le ultime

Buone notizie da Milanello, dove nessun giocatore del Milan è risultato positivo al tampone sul coronavirus Covid-19. Domani ne effettueranno un altro.

Ieri i giocatori del Milan sono stati sottoposti a tamponi e sono risultati tutti negativi al coronavirus Covid-19. Lo riferisce oggi Sky Sport.

Nella giornata di domani i calciatori rossoneri effettueranno un secondo tampone. Se il risultato sarà nuovamente negativo per tutta la squadra, allora potranno riprendere gli allenamenti collettivi presso il centro sportivo Milanello. Per l’esito bisognerà attendere venerdì.

Oggi niente doppia seduta per il Milan, che ha lavorato solamente al mattino a livello individuale e diviso in due gruppi. Presenti a Milanello sia Paolo Maldini che Frederic Massara. All’appello manca solamente Franck Kessie, che sta affrontando la quarantena dopo il rientro in Italia dalla Costa d’Avorio.

