Calciomercato Milan – Boga, parla l’agente: “La verità sui rossoneri”

L’agente di Jeremie Boga ha parlato delle ultime voci sul Milan. Ecco cosa ha detto in merito all’interesse dei rossoneri.

Daniel Boga, agente dell’ala del Sassuolo, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com ha parlato delle voci sul Milan. Il procuratore ha rivelato di non aver avuto contatti con il Diavolo in questo periodo.

Ecco le sue parole in merito: “Non ho avuto contatti col Milan, non so se sono realmente interessati“. Però ammette: “Il Milan è un grande club, potrebbe essere una soluzione interessante“.

Daniel invece ammette di aver avuto contatti con altri club italiani: “Napoli, Atalanta e altri club d’Europa“.

LEGGI ANCHE >> BOGA-MILAN, LE ULTIME NEWS