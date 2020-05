Calciomercato Milan – Jovic, nuove conferme: Rangnick insiste

Luka Jovic ancora nel mirino del Milan. I rossoneri non hanno mollato la pista che porta all’attaccante serbo classe 1997.

Un nome già noto alle cronache del Milan, che resta ben presente sui taccuini dei dirigenti e degli uomini-mercato rossoneri.

Luka Jovic è sempre il favorito per rinforzare l’attacco del Milan. In attesa di capire cosa accadrà a Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri seguono da vicino l’evolversi della situazione del serbo.

Il classe ’97 del Real Madrid è sempre considerato in uscita. I ‘blancos’ non hanno puntato troppo su di lui e lo stesso Jovic non sembra aver dimostrato le medesime qualità espresse ai tempi dell’Eintracht Francoforte.

Il Milan lo considera l’obiettivo numero uno per il ruolo di prossimo centravanti. Ma l’opzione non è semplice: il Real vorrebbe cederlo a titolo definitivo, per una cifra intorno ai 35-40 milioni di euro, mentre i rossoneri puntano sul prestito con diritto di riscatto.

Jovic piace, eccome, anche a Ralf Rangnick. Ma il Milan non può focalizzarsi solo sul serbo. Non a caso Sportmediaset ha rivelato la possibilità di avvicinarsi concretamente a Myron Boadu, attaccante 19enne proposto da Mino Raiola.

LEGGI ANCHE -> MILAN, CONTATTI PER UN DIFENSORE