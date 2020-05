Calciomercato Milan – Rifiutata l’offerta per un talento portoghese

Il tentativo del Milan per Eduardo Quaresma non è andato a buon fine. Lo Sporting Lisbona ha respinto la proposta economica avanzata dal club rossonero.

Gli osservatori del Milan nei mesi precedenti allo stop dei campionati hanno visionato talenti anche in Portogallo. Tra questi c’è Eduardo Quaresma, 18enne difensore centrale.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano portoghese A Bola, il club rossonero ha presentato un’offerta da 10 milioni di euro ed è stata respinta dallo Sporting Lisbona. I Leões non intendono cedere il proprio gioiello, che a sua volta non ha intenzione di ascoltare proposte estere per il momento.

Quaresma vuole affermarsi nello Sporting Lisbona prima di pensare a un trasferimento altrove. Il suo contratto in scadenza a giugno 2021 aveva attirato Milan, Inter, Atletico Madrid e Lipsia. Ma il ragazzo firmerà un rinnovo fino a giugno 2025.

Il giovane difensore non ha ancora esordito con la prima squadra dei Leões. In questa stagione ha giocato con la formazione Under 23 mettendo insieme 23 presenze, tutte da titolare. Quaresma è nel giro delle nazionali giovanili del Portogallo e ha grandi prospettive di crescita. Lo Sporting Lisbona per adesso se lo tiene stretto e respinge ogni assalto dall’estero.

LEGGI ANCHE -> RANGNICK, DUE MILANISTI NEL SUO STAFF: LE ULTIME NEWS