Milan, il Marsiglia vende: via libera per Kamara?

Opportunità Kamara. Il Marsiglia è chiamato a vendere e la cessione del difensore che piace al Milan sembra essere in programma per l’estate

Boubacar Kamara è uno dei nomi in cima alla lista della spesa del Milan. Il difensore centrale del Marsiglia – stando alle ultime notizie provenienti dalla Francia – vorrebbe rimanere all’OM.

Il calciatore classe 1999 vorrebbe disputare la prossima Champions League ma potrebbe essere lo stesso club francese a spingere per una cessione di Kamara.

Le squadre sulle sue tracce non mancano e un’offerta importante verrebbe certamente presa in considerazione. E’ notizia di qualche giorno fa, infatti, la necessità del Marsiglia di vendere per poter incassare una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Un addio di Kamara potrebbe certamente aiutare e non poco.

