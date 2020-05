Milan, Romagnoli-Barcellona: conferme dalla Spagna

Alessio Romagnoli è nel mirino del Barcellona. Arrivano ulteriori conferme dalla Spagna ma il Milan non sembra temere l’offensiva blaugrana. Le ultime.

Il nome di Alessio Romagnoli continua ad alimentare i rumors di calciomercato. Il capitano del Milan ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022. In questi giorni l’ex Sampdoria e Roma è stato accostato alla Juventus e al Barcellona.

In merito all’interesse dei blaugrana arrivano conferme dalla Spagna: secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, infatti, il club in cui gioca Messi è pronto a presentare un’offerta di 20 milioni di euro più il cartellino di Todibo.

Il giovane centrale, che i rossoneri in inverno volevano fortemente, farà ritorno dal prestito allo Schalke 04 e può dunque essere usato come pedina di scambio per arrivare a Romagnoli.

Romagnoli e il Milan, però, nonostante questi rumors che si susseguono, dovrebbero continuare la propria avventura insieme. Il rinnovo potrebbe arrivare a breve.

