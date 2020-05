Retroscena Milan – Assalto ad un vecchio obiettivo

Torna di moda un vecchio pallino del Milan per l’attacco del futuro. Dalla Francia arrivano indiscrezioni su questa pista di mercato.

Il Milan torna con forza su un vecchio obiettivo. Secondo quanto riportano i media francesi, in particolare il sito Le10sport.com, è pronto l’assalto ad un attaccante della Ligue 1.

Si tratta di Florian Thauvin, esterno d’attacco dell’Olympique Marsiglia, nuovamente nel mirino del Milan. Già in passato il classe ’93 era stato sondato e cercato dai rossoneri.

Visto che l’OM potrebbe dover effettuare alcune operazioni onerose in uscita, per sistemare il proprio bilancio, si parla di Thauvin come sacrificato di lusso.

Senza un rinnovo di contratto (scadenza 2021) Thauvin dovrà lasciare Marsiglia già in estate. Il Milan è pronto a rifarsi sotto, per un calciatore tecnico e rapido, perfettamente idoneo nel progetto di Ralf Rangnick che punterà sul talento e sul gioco offensivo.

Non solo Milan però sulle tracce del campione del mondo francese. Anche i rivali cittadini dell’Inter e il sorprendente Nizza si potrebbero presto attivare sulle tracce di Thauvin.

Inoltre si parla di un Milan pronto persino ad aspettare l’estate 2021 per ingaggiare Thauvin a costo zero, nonostante il rischio di favorire la concorrenza più prossima.

