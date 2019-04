CALCIOMERCATO MILAN – Leonardo e Paolo Maldini avrebbero voluto regalare a Gennaro Gattuso un nuovo esterno offensivo già a gennaio, ma non è stato possibile. Nel mercato invernale non è mai semplice trattare e il club aveva già speso 70 milioni per la coppia Paquetà-Piatek.

Ma nella prossima campagna acquisti il Milan sicuramente interverrà. E probabilmente di ali offensive ne arriveranno almeno due. Sia a destra che a sinistra c’è necessità di intervenire, se l’idea è di andare avanti con moduli come il 4-3-3, il 4-2-3-1, il 4-4-2 o il 3-4-3. Tutti schieramenti che richiedono esterni d’attacco con determinate caratteristiche. In questo momento Gattuso non ha interpreti sufficientemente incisivi, i numeri parlando da soli.

Calciomercato Milan, da Malcom a Thauvin: gli esterni che piacciono a Leonardo

Oggi il quotidiano Tuttosport fa un riepilogo di tutti gli esterni che il Milan sta valutando per la prossima sessione estiva del calciomercato. Rimangono nel mirino Yannick Carrasco del Dalian Yifang, Allan Saint-Maximin nel Nizza e Gerard Deulofeu del Watford. Tre giocatori che Leonardo aveva già provato a trattare a gennaio, trovando però l’opposizione dei rispettivi club sulla formula del prestito con diritto di riscatto.

Da tempo Leonardo è sulle tracce di Everton Sousa Soares, 23enne in forza al Gremio de Porto Alegre che piace pure in Premier League a Manchester City e Liverpool. Dalla Francia è rimbalzata la notizia del forte interesse del Milan per Florian Thauvin, che a differenza degli altri colleghi menzionati preferisce agire a destra. L’agente ha smentito l’esistenza di un accordo, anche se il giocatore intende lasciare Marsiglia in estate. Sia per Thauvin che per Everton servono 35-40 milioni di euro.

Il nome nuovo delle ultime ore è quello di Malcom, altro mancino che parte da destra. Il 22enne brasiliano si è trasferito nella scorsa estate dal Bordeaux al Barcellona, dopo essere stato vicino a Roma e Inter. Un investimento da 41 milioni di euro, ma il giocatore non ha reso secondo le aspettative con la maglia blaugrana: 19 presenze, 4 gol e 2 assist in totale. Lascerà la Spagna nella prossima finestra estiva del calciomercato. Il Milan ha incontrato un rappresentante della Elenko Sports, agenzia che cura gli interessi di Malcom. Vedremo se ci saranno sviluppi.

