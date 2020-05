Calciomercato Milan – Bakayoko, nuovi segnali: servono due condizioni

Bakayoko manda nuovi segnali al Milan: volontà chiara, vuole tornare. L’affare è possibile al verificarsi di due condizioni.

Tiemoué Bakayoko, e non è un segreto, sogna il ritorno al Milan. Ne abbiamo già parlato nelle scorse settimane. In uscita dal Monaco, che non lo riscatterà dal Chelsea, il suo futuro è tutto da scrivere.

Come scrive il collega Alessandro Jacobone di Milanisti Non Evoluti, attraverso il suo entourage, il centrocampista francese sta mandando nuovi segnali al club di via Aldo Rossi. Vuole tornare, e lo farebbe ad ogni costo.

Un affare possibile soltanto a certe condizioni.

Prima di tutto, come spiega Jacobone, bisogna capire se c’è gradimento da parte della futura guida tecnica: Ralf Rangnick, molto probabilmente. Ma poi ci sono altre due questioni: la cessione di Franck Kessie e la spalmatura dell’ingaggio di Bakayoko.

Kessie è ormai un veterano del Milan ma non ha mai convinto pienamente. Potrebbe andare in Premier League, con il ricchissimo Newcastle come opzione possibile. I rossoneri potrebbero lasciarlo partire per 20-25 milioni e con questi soldi finanziare il colpo Bakayoko.

