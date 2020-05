Milan-Gotze, assist del Borussia Dortmund | Arriva l’annuncio

Nuove conferme sul futuro di Mario Gotze: il giocatore non rinnoverà con il Borussia Dortmund. Il Milan può approfittarne.

Per un Milan “tedesco” con Ralf Rangnick in panchina, Mario Gotze può diventare un serio obiettivo. A giugno scadrà il contratto il Borussia Dortmund e non rinnoverà: la conferma è arrivata poco fa dalla società.

Micheal Zorc, direttore sportivo dei gialloneri, intervenuto a Sky Sport DE ha infatti rivelato che il giocatore non prolungherà: “Con Mario ci lasceremo in estate. E’ una decisione presa da entrambe le parti dopo averne discusso. Mario è davvero un bravo ragazzo“.

I rossoneri sono interessati a lui così come anche la Lazio. Ha solo 28 anni e può ancora dire la sua, nonostante le difficoltà degli ultimi anni anche di salute.

Sarebbe un acquisto a parametro zero davvero di spessore. Rangnick lo conosce bene e potrebbe utilizzarlo sia come seconda punta che come trequartista a sinistra. Campione del Mondo nel 2014 con la Germania, al Milan può ritrovare se stesso.

