Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: i rossoneri non mollano Icardi

Il Milan non ha smesso di pensare a Mauro Icardi. A scriverlo è il Daily Mail, che nel suo articolo riporta le ultime indiscrezioni provenienti dall’Italia sull’offerta del Psg all’Inter.

Infatti il club parigini avrebbe avanzato una prima proposta ai nerazzurri: 50 milioni di euro a fronte dei 70 milioni previsti dall’accordo per il riscatto. Uno sconto quindi. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ci stanno pensando. Resta una cifra alta che l’Inter potrebbe reinvestire per un altro attaccante.

Ma come scrivono in Inghilterra, il Milan e la Juventus non hanno ancora mollato la presa per l’attaccante.

Dei rossoneri se ne è parlato nelle scorse settimane. Una trattativa difficilissima, se non impossibile. E tutto dipende dal Psg, che ha nelle proprie mani il destino del giocatore.

