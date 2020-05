Calciomercato Milan – Psg, 80 milioni per due rossoneri

Leonardo dovrà sborsare 80 milioni di euro se vuole i due giocatori del Milan al Psg.

Non è una novità l’interesse del Paris Saint–Germain per due giocatori del Milan: Theo Hernandez e Ismael Bennacer. Ci sarebbe anche Gianluigi Donnarumma, ma al momento non è una priorità dei parigini.

Gli altri due, invece, sono nomi che piacciono molto a Leonardo, pronto a fare la spesa in Serie A per rinforzare al squadra di Thomas Tuchel. Il direttore sportivo del Psg però deve fare i conti con le richieste del Milan.

Il Diavolo infatti non lascerà andare facilmente i due giocatori, che rappresentano il presente e il futuro del club. Sono fra i migliori di questa stagione ed Elliott vuole tenerli. Chiaramente di fronte ad offerte folli la società ci penserà.

La situazione è chiara: Theo Hernandez oggi costa 50 milioni, prezzo raddoppiato rispetto a quanto è costato l’anno scorso dal Real Madrid. Bennacer invece vale 30 milioni per il Milan. Ciò significa che se Leonardo vuole entrambi deve sborsare 80 milioni di euro, come scrive Le10Sport oggi.

LEGGI ANCHE >> MILAN, I CAMPIONI D’EUROPA DEL 2007: CHE FINE HANNO FATTO