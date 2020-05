Milan, l’Everton di Ancelotti tenta Thiago Silva: le ultime

Milan, concorrenza per Thiago Silva. Come infatti riferisce Tuttomercatoweb, c’è anche l’Everton di Carlo Ancelotti pronto ad accogliere il difensore brasiliano. Ecco la posizione del giocatore.

Milan o Brasile. Sembrerebbe essere questo il bivio finale di Thiago Silva, prossimo a lasciare il Paris Saint-Germain ma desideroso di chiudere la carriera in una delle due sue case. Tuttavia, secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb, ora spunterebbe anche una terza tentazione per il brasiliano: Carlo Ancelotti.

Lo storico tecnico milanista, attualmente all’Everton, sarebbe pronto a portarlo con sé in Premier League al termine della stagione, Covid-19 permettendo. L’interesse è concreto, tanto che la società britannica, nelle prossime settimane, formulerà una proposta per convincere il sudamericano alla sua ultima grande sfida prima di appendere gli scarpini ai chiodi.

Il Diavolo resta sullo sfondo ma al momento non ha avanzato alcuna proposta. Il giocatore, ormai certo dell’addio sotto la Torre-Eiffel, vorrebbe prendere una decisione già nei prossimi giorni. Probabile però che aspetti una chiamata del Milan fino alla fine, prima di accettare in definitivo la proposta dei Toffees.

“Posso assicurare di non aver avuto alcun contatto col Milan. Ma, nello stesso tempo, se dovesse andar via dal Psg, la Serie A potrebbe essere un’opportunità per il futuro”, ha riferito l’agente del calciatore nelle scorse settimane. L’atleta sarebbe pronto a ridursi anche sensibilmente l’ingaggio pur di rivivere una nuova avventura tra Milanello e San Siro.

