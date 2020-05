Milan-Liverpool 2-1: il ricordo di Inzaghi e Oddo | VIDEO

Pippo Inzaghi, protagonista con una doppietta, e Massimo Oddo ricordano il successo di Atene del Milan contro il Liverpool.

E’ il giorno di Milan-Liverpool. Il giorno della finale di Champions League. Esattamente 13 anni fa i rossoneri di Carlo Ancelotti alzavano al cielo la settima, prendendosi la rivincita contro i Reds.

Protagonista assoluto di quella partita fu Pippo Inzaghi, che intervenendo ai canali ufficiali del Milan ha così ricordato i momenti prima della partita: Le mie vigilie erano infinite, non dormivo e volevo stare da solo in camera. Ricordo Ancelotti che mi disse: ‘Pensi veramente che non giocherai domani? Stai tranquillo che tocca a te’. Credeva che potesse succedere qualcosa… e così è stato”.

Anche Oddo era presenta ad Atene. Il terzino era arrivato a Milano da poco: “E’ stata una gioia tripla, nel giro di quattro mesi ho vinto una Champions League”.

