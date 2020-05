Sky – Rinnovo Donnarumma, il Milan prova a stringere: le ultime

Le ultime news sul rinnovo di Donnarumma da Sky Sport. Decisivi i prossimi giorni, Manuele Baiocchini spiega perché.

I prossimi saranno giorni importanti per il futuro di Gianluigi Donnarumma. Come riportato da Manuele Baiocchini nel corso di Sky Sport 24, il Milan proverà a stringere per il rinnovo di contratto del portiere.

La dirigenza vuole capire quali sono le intenzioni di Mino Raiola. Per questo spinge per un incontro e per definire la situazione. I rossoneri prendono anche in considerazione la possibilità di rinnovargli il contratto di un solo anno (ad oggi è in scadenza nel 2021).

Il Milan farà leva sulla volontà di Gigio, che ha dato la sua priorità assoluta al Diavolo. Molto legato al club dove è cresciuto, preferirebbe restare, ma giustamente il club di via Aldo Rossi non può rischiare di continuare il rapporto con il contratto in scadenza.

