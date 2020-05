Milan, è Kjaer contro Musacchio – Duello per la conferma

Dualismo tra i due centrali del Milan. Soltanto uno di loro due sembra destinato a rimanere anche nella prossima stagione.

Solo uno di loro è destinato a rimanere nel Milan che verrà. Simon Kjaer e Mateo Musacchio si giocano un posto in squadra per il futuro.

I due centrali rossoneri riprenderanno la stagione, non appena arriverà il via dalla FIGC, con un intento comune: dimostrare al Milan di essere utili ed affidabili anche per le stagioni venture.

Come riporta la Gazzetta dello Sport sarà sfida serrata tra i due compagni di squadra. Ma uno escluderà l’altro: Kjaer da gennaio ha strappato il posto a Musacchio, che però è considerato nello spogliatoio un uomo di carattere e di polso.

I piani del Milan per la difesa sono ben delineati: confermatissimi capitan Romagnoli ed il giovane Gabbia, in partenza il flop Duarte, si cercherà infine sul mercato un nuovo stopper di talento.

Uno tra Kjaer e Musacchio farà le valigie. Il danese va riscattato dal Siviglia per 2,5 milioni di euro, mentre l’argentino dovrà essere ceduto per almeno 8-10 milioni per evitare una minusvalenza.

Ad oggi partono alla pari in questo duello per la riconferma. Ma non è escluso che nessuno dei due difensori venga preso in considerazione come scelta primaria per il futuro.

